L'azienda torinese che prende i cinesi per la gola: Pastiglie Leone apre i suoi primi store a Shanghai e Hangzhou

Da Torino alla Cina, puntando tutto sulla golosità: un'azienda storica del panorama cittadino come Leone 1857 ha infatti annunciato con orgoglio l'apertura dei suoi primi negozi monomarca in Cina, in due città internazionali tra le mete più lussuose e influenti al mondo, Shanghai e Hangzhou. Con questo debutto in Asia, la "casa" delle mitiche Pastiglie si pone come ambasciatore di qualità e italianità, portando un'eccellenza torinese (molto) fuori dai confini.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di inaugurare i primi due store monomarca di Leone in Cina, un passo strategico per consolidare la nostra presenza a livello internazionale e portare l'eccellenza dell’arte della confetteria italiana anche in Asia” ha dichiarato Michela Petronio, Presidente dell’Azienda. “Il nostro costante impegno nella selezione di ingredienti di alta qualità, forte di oltre 160 anni di heritage, ci consente di offrire non solo una vasta gamma di prodotti dolciari, ma una vera e propria esperienza di gusto che aspira a creare momenti di felicità capaci di unire culture e tradizioni diverse.

Le inaugurazioni dei due store monomarca, il 15 e 17 novembre, hanno visto la partecipazione di importanti autorità cinesi, Key Opinion Leaders e influencer.