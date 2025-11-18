Strisce blu, a Torino si paga anche nelle domeniche pre-Natale

Nessun regalo di Natale, da parte dell'amministrazione Lo Russo, ai torinesi che verranno a fare shopping nel centro di Torino. Come già accaduto negli anni scorsi torna infatti la sosta a pagamento nell’intera area centrale (tutte le sottozone A), in occasione delle festività natalizie.

I giorni in cui si paga

Nelle settimane che precedono il Natale, per parcheggiare in centro all'interno delle strisce blu, si dovrà pagare anche nelle giornate di domenica 7 dicembre, lunedì 8 domenica 14 e domenica 21 dicembre.

A deciderlo questa mattina la Giunta. L'obiettivo della proposta è "favorire la rotazione delle auto negli stalli in concomitanza delle aperture festive delle attività commerciali, migliorando la mobilità dell’area e supportando la rete commerciale e turistica".