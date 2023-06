Club Silencio torna per una Notte alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Sabato 10 giugno Club Silencio fa il suo ritorno nel gioiello settecentesco opera del rinomato architetto Filippo Juvarra.

Durante la serata sarà possibile scoprire gli Appartamenti Reali, mentre nella Citroniera di Ponente la “Van Gogh Experience” porterà il pubblico ad immergersi da protagonisti nelle opere emblematiche di uno dei pittori più noti di tutti i tempi.

In mostra nelle Antiche Cucine la mostra Family di Elliott Erwitt, una raccolta degli scatti che hanno meglio descritto il concetto inesprimibile della famiglia, grazie al lavoro di un'artista che ha fatto la storia fotografica.

Verrà inoltre allestito straordinariamente un maxischermo nella Citroniera di Levante dove dalle ore 21 verrà proiettata la finale di UEFA Champions League per una serata dedicata allo sport in una cornice di pregio e bellezza. Ad animare il Cortile d’Onore ci saranno Ale TRN e Tapeout (Idontsleep) con le loro selezioni musicali contraddistinte da sonorità deep e techno house, arricchite da progressioni ritmiche costanti. Non mancheranno le proposte food con le specialità di Van Ver Burger, Parla Pan, Tasty Poke, Casetta, Ris8 Guru e Aria Gelateria. Durante la serata sarà disponibile la nostra selezione drink del cocktail bar, vini e craft beer BrewDog.