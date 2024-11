Metro 2, più soldi per arrivare al Politecnico. Salvini "gela" Torino: "Non moltiplico pani e pesci" [VIDEO]

Il Governo, almeno per il momento, non sembra intenzionato a mettere altri fondi perché la linea 2 arrivi fino al Politecnico di Torino. La doccia gelata arriva dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto questa mattina all'Assemblea Anci al Lingotto, ha commentato: "Tutti i Comuni chiedono con forza nuovi soldi al Governo: torinesi, modenesi, romani. Non moltiplico pani e pesci: non è nelle mie facoltà".





Mancano 550 milioni

Il sindaco Stefano Lo Russo prima ed il Consiglio Comunale poi con una mozione hanno più volte chiesto all'esponente dell'esecutivo di Giorgia Meloni più soldi per completare l'infrastruttura. Sul piatto al momento ci sono 1.8 miliardi per la linea 2 da Rebaudengo a Porta Nuova. Per proseguire fino al Politecnico mancano 550 milioni. Ma Salvini sul punto non fornisce garanzie.

Via ai lavori nel 2026

L'unica speranza resta appesa a questa promessa finale del Ministro: "Avremo estrema attenzione per Torino, come per tutti gli altri Comuni: dovremo fare delle scelte". I primi cantieri della metro 2 partiranno nel 2026, mentre il viaggio inaugurale è previsto tra 2032 e 2033.

Per quanto riguarda le altre infrastrutture del territorio, le notizie sono più positive. "Sul col di Tenda - ha chiarito - stiamo lavorando perché ci sono notizie di riapertura a brevissimo".

I valichi