A Torino la sfida della globalizzazione tra clima, caso Embraco e il caso Ferrero

Quattro giorni, 115 eventi, 170 ospiti compresi alcuni premi Nobel. Prende il via la seconda edizione del Festival dell'economia, che Torino riabbraccia dopo il debutto dello scorso anno.

Ad accogliere relatori e istituzioni, un teatro stracolmo di ragazzi delle scuole di Torino. Da oggi e fino a domenica, dunque, un calendario di relatori e incontri approfondiranno temi come la globalizzazione e non solo.

Cirio: "Essere locali e globali"

"Dobbiamo essere global ma anche locali - ha ammonito il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - la globalizzazione di per sé non è un male, ma può avere storture. E l'esempio che tutti noi abbiano provato sulla pelle è quello della Emrbaco, che ha chiuso qui e ha aperto in Slovacchia. Non sempre però questo succede: ci sono realtà in cui le due dimensioni non sono state in contraddizione, come faceva Ferrero che organizzava i bus per portare i lavoratori in fabbrica e poi per riportarli a casa".

Lo Russo: "Diritti e clima sono la sfida per tutti"