Festival Economia, Monti cita Elvis: "Pnrr e riforme? Ora o mai più"

Mario Monti è l'ospite d'onore di questo primo giorno di Festival dell'economia di Torino, che debutta oggi con la sua seconda edizione. Pnrr, riforme, ma anche scenari economici per l'ex premier e oggi senatore a vita.

Monti cita Elvis: "Now or never" E cita Elvis, invitando a cogliere l'occasione: "Now or never, ora o mai più". "Ieri c'è stata la conferenza stampa del Ministro Fitto e a breve ci sarà la relazione per il Parlamento. Sono ansioso di vederla, perché è tema complesso: ci su potrà fare un'idea più concreta e meno mitologica. È una grande occasione per l'Italia, che non può permettersi un costo elevato di prestigio in Europa per un'occasione sprecata. Ma sono sicuro che non sarà così".

E ancora sull'Europa, aggiunge: "Quest'anno si celebra il 30esimo anniversario del mercato unico europeo, considerato la piattaforme dell'integrazione europea nel suo insieme, come Comunità. Ora bisogna preoccuparsi di nuove realtà, conflitti e rapporti come quelli tra Usa e Cina. Ma un'Europa con una sua autonomia non deve danneggiare il mercato unico: se si decidesse che occorrono aiuti di Stato, devono essere il più possibile Comunitari e non dei singoli Paesi. Sempre senza incidere troppo sui bilanci degli Stati". Invito alla prudenza

Sulle performance dell'Italia, Monti si compiace, ma invita alla prudenza: "Per il futuro dell'Italia bisogna notare le positività di un'economia che cresce più degli altri Paesi. Ma si sente ancora l'effetto del rimbalzo da crisi pandemica. Bisogna invertire la tendenza più ampia di un tasso di crescita inferiore rispetto agli altri Paesi e alle riforme necessarie, proprio considerando l'occasione del Pnrr. Il cammino delle riforme deve procedere spedito, come fu per la riforma delle pensioni e, qui a Torino, il pensiero non può non andare a Elsa Fornero".

Altro tema caldo, il salario minimo. "Il salario minimo esiste in tutti i Paesi o quasi. Non è quella la questione dirimente: bisogna trovare strumenti in Italia per dare più spazi ai salari, soprattutto per giovani e donne. Non possiamo tenere una parte consistente della popolazione in posizione subalterna e quasi disumana". Mercati e rischio spread