Rifare il tetto, un investimento spesso necessario

Non c’è dubbio che quando si parla di tetto, il primo pensiero corre subito a uno degli elementi fondamentali non solo di qualsiasi abitazione, quanto piuttosto di tutte le strutture ed edifici. Nonostante questo, spesso e volentieri, quando si vuole migliorare un’abitazione, non si pensa immediatamente al tetto come ad una priorità.

Invece, è chiaro che il tetto rappresenta la prima linea difensiva per contrastare le intemperie e va da sé che un’ottima attività di manutenzione può portare ad estendere la vita del tetto, ma anche a fare un’ottima prevenzione nei confronti di qualsiasi tipo di problematica possa emergere con il passare del tempo. Come si può facilmente intuire, però, si tratta di un intervento delicato, che deve essere affidato esclusivamente a dei professionisti, come ad esempio quelli di www.pro-tetto.it.

Quando avviene la sostituzione del tetto

È chiaro che possono essere diverse le ragioni che sottendono alla necessità di sostituire il tetto. Ad esempio, quando si sono creati dei danni allo stesso oppure l’usura e lo scorrere del tempo stanno lasciando dei segni ben evidenti. Ci può essere questa esigenza anche quando si sta pensando a una ristrutturazione della casa oppure si ha intenzione di venderla.

Tra le problematiche maggiormente diffuse che possono andare a colpire il tetto troviamo senza dubbio le infiltrazioni, così come la formazione di muffe, oppure l’insorgere di crepe, che possono essere più o meno gravi e profonde. In questi casi, è chiaro che ad essere in pericolo è la sicurezza dell’intera abitazione. Di conseguenza, è necessario pensare a un importante investimento, che non può essere fatto e organizzato in maniera casuale.

I vantaggi legati al rifacimento del tetto

Ci sono diversi aspetti positivi che sono ovviamente correlati all’investimento per rifare il tetto. In primo luogo, stiamo facendo riferimento all’efficienza energetica. Qualora il tetto dovesse attualmente essere molto danneggiato o usurato, il rischio principale che si può correre è quello che non riesca ad isolare bene l’energia, che viene quindi dispersa. La conseguenza principale di tale situazione è che i consumi, purtroppo, aumentano.

Il rifacimento del tetto con una copertura coibentata e impermeabilizzante consente di ottenere un isolamento perfetto dell’abitazione. In questo modo, c’è la possibilità anche di utilizzare delle tecnologie all’avanguardia e molto più recenti, come ad esempio i pannelli solari, la cui installazione e attivazione consente di diminuire notevolmente le bollette fino al 70%, in base a diversi fattori, come ad esempio il numero di pannelli applicati, la loro posizione e orientamento.

Un altro aspetto decisamente vantaggioso è quello legato al fatto che, con un simile investimento, si va a incrementare anche il valore dell’immobile nel suo complesso. Di conseguenza, se state riflettendo da qualche tempo se convenga o meno procedere con la vendita dell’abitazione, il rifacimento del tetto farà schizzare il prezzo sicuramente verso l’alto, potendo ottenere un guadagno maggiore.

Sostituire il tetto può diventare un’operazione particolarmente cara e, di conseguenza, serve che venga programmata nel modo migliore possibile. Chi ha intenzione a sua volta di comprare la casa, però, sarà sicuramente più ben disposto ad aprire i cordoni del portafoglio per mettere le mani su una casa dotata di un tetto completamente nuovo e all’avanguardia, della cui manutenzione chiaramente non dovrà più occuparsi per diverso tempo. Come dicevamo in precedenza, proprio per via della delicatezza e dell’importanza di un simile intervento, è giusto che il rifacimento del tetto venga affidato solo a ditte esperte in questo settore. È chiaro che quando si parla di rifacimento del tetto, sono diverse le operazioni che sono comprese. Il primo intervento ha ad oggetto lo smantellamento del tetto, poi si richiede l’installazione di nuove travi, poi bisogna procedere con l’isolamento, ed eventualmente l’apposita ventilazione, infine l’installazione delle grondaie e la posa delle tegole.