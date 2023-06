Luxuria querelata per diffamazione dai consiglieri Maggia e Marascio (FdI)

Vladimir Luxuria querelata per diffamazione dai Consiglieri di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 4, Raffaele Marascio e Luca Maggia. Ad annunciarlo sono gli stessi consiglieri che ieri durante l'Evergreenfest avevano manifestato contro il Gay Pride e l'utero in affitto.



Luxuria aveva replicato con un post pubblicato su facebook: "Immagino questi due sfigati che dopo non essere stati considerati da nessuno arrotolano lo striscione e se ne tornano alle loro misere vite mentre noi ci siamo divertiti in tantissimi a parlare di Pride e a dibattere sui diritti che gente arrogante cone questa ha la presunzione di negarci".

Da qui la reazione dei due consiglieri.

"Crediamo che il confronto e la dialettica siano parte fondante di una società democratica, ma quando scadono nello scherno e nell’esposizione alla gogna mediatica delle persone, allora non è più accettabile - dichiarano i consiglieri -. La nostra iniziativa, civile e legittima, era volta alla contestazione di alcune tematiche portate avanti dal Pride, come l’utero in affitto, che, si ricorda, ad oggi è considerato reato nel nostro paese. Essere scherniti e offesi sui social da un personaggio pubblico con un seguito notevole e dai suoi follower, per aver semplicemente manifestato la nostra opinione fa scadere totalmente il confronto democratico su tematiche di interesse pubblico, riducendolo ad occasione di offesa personale e gratuita. Per questo motivo abbiamo deciso di sporgere querela nei confronti di Vladimir Luxuria, affinché le regole basilari del confronto civile non vengano mai dimenticate, soprattutto quando ci si rapporta con chi la pensa diversamente.’’.