Ternavasso, stop al maxi allevamento di suini. Esulta il M5s: “Sconfitta un’idea non sostenibile”

E’ stato ritirato il progetto del maxi allevamento di suini in Frazione Ternavasso a Poirino. È quanto emerge dalla determina dirigenziale numero 3905 della Città Metropolitana di Torino. Una notizia che ha fatto esultare il M5s in Regione: “Vincono il territorio, l’ambiente, i residenti ed il tessuto produttivo della zona a cavallo tra le province di Torino e Cuneo. E rimane sconfitta un’idea di sviluppo che poco, o nulla, ha di sostenibile sotto il profilo ambientale e nemmeno sotto quello del benessere animale”.

“Abbiamo sempre sostenuto la necessità di evitare la costruzione di un impianto così impattante a due passi da importanti realtà imprenditoriali della zona, nei pressi del sito d’interesse comunitario “Stagni di Poirino – Favari”, ad esigua distanza dal territorio UNESCO del Roero e nel cuore del territorio del Distretto del cibo chierese–carmagnolese riconosciuto dalla Regione Piemonte” affermano Ivano Martinetti e Sarah Disabato.

“Sul tema la Giunta regionale e la Città Metropolitana di Torino, come al solito, hanno dimostrato scarsa sensibilità. Se il proponente non avesse fatto un passo indietro, la politica sarebbe rimasta a guardare. Determinante è stata la mobilitazione delle associazioni ambientaliste, dei comitati, dei cittadini ed anche quella del Movimento 5 Stelle, che ha sollevato più volte la questione in Consiglio regionale. Continueremo a tenere alta l’attenzione su eventuali progetti simili che possano nascere sul territorio, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini piemontesi” concludono i consiglieri pentastellati.