Il segreto per la crescita aziendale è delegare compiti ad altri

Il massimo risultato ottenibile facendo il meno sforzo possibile. No, non è un’utopia, è quello che si può raggiungere se decidiamo di affidare alcuni compiti aziendali a organizzazioni esterne. Sul mercato esistono alcune realtà, infatti, che si occupano di svolgere determinate mansioni al posto nostro garantendo anche ottimi risultati. Nei abbiamo conosciuto una di queste organizzazioni e ora ve ne vogliamo parlare.

A chi delegare

Chi visita il sito ufficiale di Accueil scopre che è un’azienda nata quasi 20 anni fa: nel 2004. Nel corso del tempo l’azienda ha maturato sempre più consapevolezza, tanto da arrivare a guadagnare persino primati nazionali in fatto di qualità dei servizi offerti.

Accueilli si pone ogni giorno l’obiettivo di supportare i suoi clienti facendosi carico per loro conto di tutte le attività aziendali di front e back office che possono essere svolte a distanza.

In sostanza, quindi, ci permette di non occuparci più di una serie di compiti e in maniera performante perché:

usa un approccio di lavoro orientato all’efficienza e alla ricerca costante della qualità e dell’innovazione nei vari settori aziendali esistenti;

ogni opportunità offerta dalla tecnologia viene sfruttata al massimo, e nelle loro forme più avanzate;

offre un ambiente di lavoro stimolante e meritocratico, dove è quindi facile crescere e si pratica il proprio mestiere in un’atmosfera di benessere.

In poche parole, quindi, affidare determinati compiti a loro vuol dire favorire il successo aziendale vista l’altissima qualità delle risorse umane impiegate, delle tecnologie utilizzate e dell’organizzazione stessa.

I vari servizi offerti

Prima di passare in rassegna alcuni dei servizi offerti da Accueil ci teniamo a specificare che al suo interno lavorano veri e propri professionisti del settore. Viene perciò assicurata la massima competenza possibile in quanto il personale possiede una grande esperienza internazionale di CRM maturata nell’ambito della consulenza strategica, tecnologica e fiscale presso aziende internazionali.

Il tutto stando attenti alle esigenze differenti di ogni clienti e, soprattutto, a prezzi decisamente vantaggiosi: con costi inferiori di almeno il 20% rispetto a tutti i maggiori player del mercato.

Tra i maggiori servizi di inbound offerti menzioniamo:

supporto tecnico a distanza;

gestione dei reclami inoltrati dai clienti;

supporto ai visitatori sul sito internet aziendale;

gestione remota del centralino e delle attività di segreteria;

Tra quelli outbound più richiesti ci sono:

sondaggi di opinione;

ricontatto dei clienti non più attivi e rilevazione delle motivazioni del distacco;

solleciti di pagamento per somme non versate o avviso di scadenze di pagamento a breve termine;

supporto per la gestione e il coordinamento della forza vendita.

Infine vengono offerti anche servizi di back office come, per esempio:

missione delle fatture attive;

gestione delle fatture passive;

gestione paghe;

gestione contatti e ordini.

Come è possibile intuire, Accueil è in grado di offrire proposte diversificate sulla base di quanto e cosa il cliente desidera. Tutto ciò perché offre un’ampia gamma di servizi di call e contact center, dal telemarketing al supporto nella definizione delle politiche di Customer Relationship Management.