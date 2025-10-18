A settembre a Torino l'inflazione tira il freno: prezzi in calo dello 0,2%

A settembre l’indice dei prezzi al consumo a Torino ha registrato una variazione del -0,2% rispetto al mese precedente e del +1,5% rispetto al mese di settembre 2024 (tasso tendenziale): lo comunica l’Ufficio Statistica della Citta’.

Le variazioni più significative

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano -0,4% sul mese precedente e +2,4% su settembre 2024. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto segnalano una variazione del -0,5% rispetto al mese di agosto 2025 e del +1,5% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano una variazione del +0,2% rispetto al mese precedente e del -0,1% rispetto a settembre dello scorso anno.

L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, segnala -0,3% rispetto al mese precedente e +1,8% rispetto all'anno precedente.