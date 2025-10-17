“Addio Burnout!”: il best-seller USA da 700.000 copie sbarca in Italia… insieme al suo autore

Cara Italia,

ho scritto questo libro per te e per me, per chiunque sappia cosa significhi soffrire di ansia, depressione o disturbo bipolare, per non parlare di qualsiasi tipo di "burnout", qualcosa che può capitare a chiunque, in qualsiasi settore della società.

Ti chiedo: leggi questo libro e non chiedermi come migliorare, ma chiedilo a te stesso. Ognuno di noi è unico e ognuno ha il proprio percorso di guarigione.

So per esperienza che quando ci si sente giù, è difficile concentrarsi su qualcosa. Ecco perché ho creato "Addio Burnout”, in un formato facile da leggere. Puoi prenderlo in mano e leggere una pagina, dieci, venti o l'intero libro. Ogni pagina contiene un messaggio di guarigione unico.

Mia nonna Bertha mi diceva sempre: «Se devi fare qualcosa nella vita, fallo - come diciamo in americano, con “Gusto!”». In altre parole, buttati con tutto te stesso!

Prego davvero che questo libro aiuti a rimuovere lo stigma associato alla malattia mentale. Spero anche che le persone si rendano conto che istruzione, terapia e amore possono portare guarigione.

Vivere con un problema mentale non significa essere pazzi. Non significa essere una cattiva persona. E alcune malattie mentali sono causate da eventi della vita: così stress, depressione, disturbo bipolare e molti tipi di ansia possono anche essere malattie fisiche, proprio come il diabete è una malattia fisica. Sono una sfida che puoi affrontare e una sfida che puoi superare, una volta trovato il tuo percorso personale verso la guarigione. Nella maggior parte dei casi, la guarigione non è solo una pillola; richiede duro lavoro e dedizione. Potrebbe comportare lettura, consulenza o terapia di gruppo, oltre a farmaci, in alcuni casi. Potrebbe essere un po' tutto questo.



Puoi imparare a vivere una vita felice e appagante. Puoi migliorare. Mantieni la fede e non arrenderti!

I tempi non sono mai stati così difficili, mentalmente ed emotivamente, come lo sono stati negli ultimi anni, con il Covid e tutti i conflitti mondiali e le conseguenti ripercussioni che molte persone stanno cercando di gestire.

Ecco perché ho deciso di vivere in questo splendido Paese che è l’Italia - che non è solo il Paese da cui proviene una parte della mia famiglia, ma anche, grazie alla mia esperienza e ai numerosi incontri che ho avuto qui, un Paese pieno di persone meravigliose e gentili che mi hanno accolto: qui, “l’autore e regista americano" ha trovato il Paese pacifico e libero in cui vivere, a braccia aperte e con un cuore gentile, che cercava. Per questo, ora e per sempre, sono profondamente grato all’Italia.

Ecco perché ho scelto di tradurre il mio libro in italiano, come gesto sincero per restituire un po' della gentilezza che l'Italia e il vostro popolo hanno condiviso con me, con la mia preghiera che questo libro possa aiutare quanti più italiani possibile - dalla Sicilia, a Napoli, a Roma, a Milano, a ogni paese e città d'Italia!

Credetemi: è possibile dire "Addio Burnout!”.

Con i miei più cordiali e sentiti saluti,

Neal David Sutz

***

La seguente testimonianza è stata scritta dalla prima donna negli Stati Uniti che era, contemporaneamente, una psichiatra autorizzata e una psicologa autorizzata. Negli Stati Uniti, ancora oggi, questo tipo di laurea formale e di pratica medica professionale è estremamente raro.

«”Addio Burnout!” è una tabella di marcia razionale per il percorso verso la guarigione. Molte di queste lezioni saranno a beneficio di tutti, non solo di coloro che soffrono di ansia e depressione».

Janice Dorn, M.D., Ph.D.

Psichiatra e Psicologa

Consigliere dell'American Board of Psychiatry and Neurology

***