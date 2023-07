Figli delle coppie omogenitoriali, l'Ordine dei Medici scrive una lettera aperta alle istituzioni: "Tutelare i diritti dei bambini"

"Il legame con il solo genitore biologico e non con quello intenzionale priva infatti quest’ultimo dei doveri connessi alle decisioni sanitarie, al mantenimento, all’istruzione, all’educazione dei figli e delle figlie. Non conferisce, ad esempio, neppure il diritti di andare a prendere i figli a scuola se non con delega scritta del genitore biologico. Allo stesso modo, non viene riconosciuta la continuità affettiva in caso di morte del genitore biologico. E nell’eventualità di separazione fra due coniugi, non c’è nessun obbligo legale per il genitore biologico di far mantenere al bambino i rapporti con l’altro genitore. A quest’ultimo, per altro, non è riconosciuto il dovere di emissione di un contributo economico come prosecuzione del mantenimento del figlio. Il rischio per il bambino è inoltre la perdita totale dei legami non solo con il genitore intenzionale ma con tutta la parte della famiglia a lui collegata: nonni, zii, cugini. Sono situazioni che possono minare pesantemente l’equilibrio dei minori, come sottolineato nel documento dell’Associazione culturale pediatri".