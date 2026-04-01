Caregiver familiari, Mimola APS promuove un confronto su tutele e riconoscimento

Chi si prende cura di chi si prende cura? È una domanda semplice, ma ancora senza una risposta pienamente strutturata nel sistema di welfare. Da qui prende il via l’iniziativa promossa da Mimola APS, che organizza a Torino la conferenza stampa del Coordinamento Nazionale Caregiver Familiari Uniti (CFU), in programma lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11.30 presso il Grattacielo della Regione Piemonte, in piazza Piemonte 1.

L’incontro, realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, mette al centro il ruolo dei caregiver familiari: persone che ogni giorno assistono un proprio caro, spesso senza tutele adeguate e con un riconoscimento ancora limitato. Si tratta di una realtà diffusa ma poco visibile, che incide profondamente sulla qualità della vita delle famiglie e sulla tenuta del sistema socio-sanitario.

Durante la conferenza, caregiver ed esperti del welfare porteranno esperienze dirette, dati e proposte concrete. Al centro del confronto ci saranno i bisogni reali delle famiglie, le criticità dei servizi esistenti e le possibili soluzioni per migliorare il lavoro di cura. L’obiettivo è chiaro: contribuire alla costruzione di una legge regionale e nazionale che garantisca un riconoscimento giuridico, economico e sociale adeguato, capace di rispondere alle esigenze di chi si prende cura quotidianamente di un familiare.

Con questa iniziativa, Mimola APS rafforza il proprio impegno nel promuovere una maggiore consapevolezza sul tema e nel favorire un dialogo tra cittadini e istituzioni, mettendo al centro una figura fondamentale ma ancora troppo poco riconosciuta.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione via email agli indirizzi mimola@mimola.it o comunicazioni.cfu@gmail.com . I posti sono limitati ed è necessario l’accredito per accedere al Grattacielo della Regione Piemonte.