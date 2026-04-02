4xBaseball: donati 5.000 euro all’ospedale Regina Margherita di Torino [FOTO e VIDEO]

Si è svolta presso il l’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino la consegna ufficiale della donazione di 5.000 euro alla struttura ospedaliera, raccolti nell’ambito delle iniziative benefiche legate al 4xBaseball.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di sportivi, organizzatori e rappresentanti del territorio, costituisce uno dei momenti più significativi della manifestazione, confermando la volontà del 4xBaseball di andare oltre la dimensione sportiva e contribuire concretamente al sostegno di realtà fondamentali per la comunità.

All’iniziativa erano presenti anche le leggende baseball internazionale Luis Sojo e Omar Vizquel, che con la loro partecipazione hanno voluto testimoniare l’importanza di unire sport e impegno sociale, interagendo con i bambini presso la Sala giochi dell’ospedale, firmando autografi e dimostrando grande empatia.

Alla consegna erano presenti Adriano Leli (Direttore generale dell’Azienda ospedaliera OIRM-Sant’Anna), Franca Fagioli (Direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino "Regina Margherita"), Silvana Barbaro (Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera OIRM - Sant’Anna), Fabrizio Priano (capostaff dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte) e Paolo Bongioanni (Assessore regionale allo Sport). Per la Fondazione Compagnia di San Paolo era presente Silvia Dorato (responsabile della missione “Promuovere il benessere” dell’Obiettivo Pianeta). Per l’organizzazione del 4XBaseball, presenti il presidente del JFK Baseball Mondovì Stefano Gazzola ed il direttore sportivo della società Enrico Rosso.

Le dichiarazioni in occasione della cerimonia di consegna della donazione (GUARDA IL VIDEO)

Il momento ha rappresentato non solo la conclusione di un’iniziativa solidale, ma anche un’occasione di incontro tra sport, territorio e istituzioni, nel segno dei valori che il 4xBaseball promuove: inclusione, condivisione e attenzione verso gli altri.

L’intera iniziativa si svolge con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

(Foto di Renata Roattino)