Malattia di Chagas, webinar il prossimo 14 aprile per parlare di cura e prevenzione

Per anni sono state considerate soprattutto come anello di trasmissione. Oggi il punto di vista cambia: le donne diventano protagoniste attive della prevenzione, della cura e della costruzione della salute nelle comunità. È da questo cambio di paradigma che prende forma “Chagas 2026: Esperienza, Competenze e Sfide Attuali – Nuove sfide in un mondo interconnesso”, il webinar internazionale in programma il 14 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Malattia di Chagas.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET ETS), l’Associazione Percorsi Intrecciati (PINTRE ETS) e l’Istituto Nazionale di Parassitologia “Dr. Mario Fatala Chabén” (INP/ANLIS Malbrán), e riunisce esperti italiani e latinoamericani in un confronto che tiene insieme ricerca scientifica, pratica clinica e dimensione sociale. Al centro dell’edizione 2026 c’è una visione nuova: superare la lettura riduttiva della donna come semplice veicolo di trasmissione congenita per riconoscerne il ruolo pieno nella salute pubblica. Una prospettiva che intreccia medicina, diritti e giustizia sociale, e che punta a ridefinire le politiche sanitarie in un contesto sempre più globale e interconnesso.

Il programma, articolato in più sessioni, mette a confronto alcune delle principali competenze internazionali. In apertura, il presidente SIMET Guido Calleri e il professor Alessandro Bartoloni porteranno il punto di vista italiano, mentre la prospettiva dell'Argentina sarà rappresentata dalla Dott.ssa Maria Soledad Santini, Direttrice dell’Istituto Nazionale di Parassitologia «Dr. Mario Fatala Chabén» (INP), insieme a ricercatrici impegnate su frontiere avanzate come l’intelligenza genomica e la diagnosi di precisione, tra cui Patricia Busto e Constanza López Albizu.

Uno spazio specifico sarà dedicato al contesto italiano, con l’approfondimento dei protocolli per i Paesi a bassa prevalenza, come il “Quaderno Chagas”, grazie agli interventi di Michele Spinicci e Andrea Angheben. Accanto alla dimensione clinica e scientifica, il webinar darà ampio rilievo anche agli aspetti sociali e comunitari, con un focus guidato da Pamela Cribb, che metterà al centro la persona e le relazioni di cura. L’incontro si inserisce in una rete di cooperazione internazionale sempre più strutturata. In questo quadro, l’Istituto Nazionale di Parassitologia “Dr. Mario Fatala Chabén” si propone come hub di riferimento latinoamericano per l’Europa, rafforzando il dialogo tra sistemi sanitari e promuovendo una visione integrata delle malattie parassitarie, che tenga insieme ricerca, diagnosi e salute pubblica.

Il webinar si svolgerà online dalle 16.00 alle 18.35 (ora italiana), con sottotitoli multilingua e partecipazione gratuita. Per informazioni: segreteria@pintre.org – Tel. +39 338 6218901.