Arriva a Torino da Barcellona con un chilo di "droga del rave" nascosto tra le creme per il corpo

A smascherarla è stato, al momento del controllo, il fiuto di “Zac”, il pastore belga “Malinois” delle Fiamme Gialle addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti: il cane ha rilevato nel bagaglio personale della donna 4 barattoli contenenti creme per il corpo la cui composizione è apparsa immediatamente anomala sia per il colore, sia per la presenza di granuli, elemento quest’ultimo tipico della ketamina, nota anche come “ice crystal”.