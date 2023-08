Bardonecchia ricorda Valentina Barone: torna la camminata con amici a quattro zampe

Bardonecchia non dimentica Valentina. E nemmeno i suoi amici. Torna per la seconda edizione ls "Camminata con amici a 4 zampe e non", organizzata dalla pro loco della città dell'alta Val di Susa per ricordare Valentina Barone, la ragazza scomparsa a causa di un malore nella sua città natale di Genova, ma da sempre legata in maniera profonda proprio a Bardonecchia e alle persone di questa terra.



Come l'anno scorso, dunque, il modo migliore per ricordarla è quello di riunirsi per camminare nelle vie del Borgo Vecchio e della città che tanto amava. Chi vuole, può farlo abbinando il proprio animale domestico, altra passione fortissima di Valentina.



L'appuntamento con "Valentina nel cuore di Bardo" è fissato per il 6 agosto alle 19.30 in piazza Statuto. I colori scelti per l'evento saranno il bianco e il rosso.