PoliLine, arriva il giardino dal bel design per hotel e resort

‘PoliLine – The Garden’, sin dal suo battesimo, si è subito imposto come la risposta efficace per il verde di design. Il giardino elegante ed ecosostenibile a prova di sole e intemperie in grado di impreziosire, elegantendolo, ogni angolo green.

Domestico e professionale. In un mondo che cambia, sempre più esigente e attento al cuore dell’evoluzione di mode e tendenze, anche sedie, tavoli, tavolini, fioriere, cassepanche e sdraio per esterni acquisiscono un ruolo sempre più preponderante nella configurazione del gusto.

Del gusto che fa stile e diventa segno, tratto, distintivo. Emblema, icona, marchio di benessere e prova provata di bellezza ed esclusività. Ed è così che ‘PoliLine – The Garden’ si configura come la principale novità del settore, destinata a innovare, migliorandola, la ricerca di bellezza, comfort e affidabilità in contesti quali aree verdi, terrazze, balconi e giardini verticali.

Ponendosi, di fatto, come una linea di prodotti unici e irripetibili per donare quel tocco di classe agli spazi aperti di hotel, resort, spa, centri benessere. Ma anche agriturismi dallo stile elevato, B&B di lusso, residenze e dimore location per vacanze ed eventi da sogno.

E tutto questo in virtù di un molteplice ordine di ragioni: a cominciare dal materiale che li compone, l’HPL, un particolare tipo di laminato solidissimo a impatto ambientale zero che li rende facilmente montabili grazie a una particolare tecnologia a incastro, immediata e accessibile a tutti senza viti né bulloni.

I manufatti a marchio ‘PoliLine – The Garden’ sono resistenti ai raggi UV, all’azione degli agenti atmosferici, e assicurano stabilità grazie a un’ergonomia che appaga occhio e postura, integrandosi al meglio in ogni contesto esterno: dal semplice prato all’area barbecue, dal perimetro di una piscina ai gazebo per l’area relax, siano esse private o di tipo professionale quali i dehors di bar e drink corner di strutture ricettive in cui sia richiesto un maggior grado di connotazione estetica.

Ma, soprattutto, ‘PoliLine – The Garden’ è un prodotto interamente ideato, pensato e fabbricato in Italia da casa madre ‘IT Design Srl’, azienda leader di settore nelle soluzioni per allevamenti, verde e agricoltura formato domestico e fai-da-te.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.polilinegarden.it