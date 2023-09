A Marene il convegno "Il Geometra nel contesto rurale: servizi e opportunità offerti da ISMEA per il settore agricolo" (FOTO E VIDEO)

“L’evento è stato organizzato per offrire una importante opportunità di sviluppo per le imprese che operano nel settore dell’agricoltura. Un particolare occhio di riguardo per gli under 41 e le donne che intendono guardare al futuro grazie a queste opportunità - ha commentato il Consigliere CNGeGL geom. Livio Spinelli - è un’opportunità importante anche per i nostri iscritti che vogliono approfondire questi argomenti ed essere pronti ad offrire nuovi servizi tecnici ai loro clienti. Il mercato richiede competenze nuove e l’obiettivo di questo convegno è proprio quello di fornirle. L’ impegno del Consiglio Nazionale ha, tra le altre, proprio questa finalità: generare nuove opportunità di crescita professionale per i nostri iscritti e nuovi settori in cui poter sviluppare il proprio lavoro”.