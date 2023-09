Francesca Bardazzi e Edoardo Ferrarese sono i due ragazzi che parleranno delle nuove sfide dell’occupazione, presentando le loro esperienze concrete durante l’incontro intitolato "La sfida del lavoro: uno sguardo rivolto al futuro", organizzato da Cdo Piemonte all’interno della rassegna TOgether. Protagonisti all’opera. I due giovani ospiti si confronteranno con Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di Base Italia con un passato da leader dei metalmeccanici della Cisl; Paolo Vitelli, imprenditore; Daniele Sacco, direttore risorse umane e organizzazione, affari legali e societari Gruppo Mondadori; Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte e presidente esecutivo Digital Magics. Padrone di casa nel ruolo di moderatore sarà Felice Vai, presidente di Cdo Piemonte.

Come sta cambiando il mondo del lavoro? Che percezione ne hanno le nuove generazioni? Come trovo nuovi collaboratori e come li fidelizzo? A questi e altri interrogativi si cercherà di rispondere in una riflessione ricca di stimoli. L’appuntamento è per giovedì 21 settembre (ore 18) presso la piazza dei Mestieri di Torino in via Durandi 16. Ingresso gratuito.

Sottolinea Felice Vai nel presentare l'iniziativa: "Il rapporto dei giovani con il mondo del lavoro è il tema del momento, è la grande scommessa da vincere per il futuro del sistema Italia". Conclude Vai: "Non si può dequalificare il lavoro a mero dovere per rispondere a un bisogno di sussistenza; il lavoro deve riacquistare il suo significato più alto: un valore fondamentale per l’autorealizzazione personale e il bene della società. Promuovere e sostenere questa cultura del lavoro è l’impegno costante di Cdo Piemonte".