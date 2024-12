Dalle fioriere all'albero di Natale, i volontari riqualificano Borgo Vittoria

Riqualificato un angolo di Borgo Vittoria grazie all'impegno dei volontari. In via Chiesa della Salute all'incrocio con via Saorgio, attraverso il progetto di Torino Spazio Pubblico, sono state sistemate le quattro fioriere, addobbato l'albero di Natale e il Presepe intitolato a "Nonno Peppe".