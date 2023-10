Cisl, a Borgaro Torinese la Conferenza regionale organizzativa per "guidare il cambiamento"

"Guidiamo il cambiamento". E' questo il nome scelto per la conferenza regionale organizzativa delal Cisl che si svolgerà giovedì 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.30, all’hotel Atlantic di Borgaro Torinese, in via Lanzo 163. Sono attesi 250 partecipanti. Intervengono, tra gli altri, i segretari regionale e nazionale Cisl, Luca Caretti e Daniela Fumarola.