Perché una prima visita dal dentista troppo breve può essere un segnale di allarme

Commentiamo i risultati dell’indagine di Altroconsumo con gli odontoiatri di Unica Clinica Dentale.

Cosa sono le linee guida sulla prima visita odontoiatrica?

Le linee guida sulla prima visita odontoiatrica sono dei documenti che forniscono indicazioni e raccomandazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in diverse fasce di età e condizioni cliniche. Le linee guida sono elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con esperti del settore e sono rivolte agli operatori sanitari coinvolti nella gestione della salute del cavo orale dei pazienti.

Cosa stabiliscono le linee guida sulla prima visita odontoiatrica

Le linee guida stabiliscono che la prima visita odontoiatrica è fondamentale per valutare lo stato di salute della bocca (denti, gengive, mucosa, lingua e articolazione temporo-mandibolare). La prima visita dovrebbe comprendere almeno i seguenti passaggi:

Anamnesi: il dentista raccoglie informazioni sulla storia clinica del paziente, sulle sue abitudini e sulle sue aspettative.

Esame obiettivo: il dentista esamina visivamente e manualmente la bocca del paziente.

Radiografia panoramica: il dentista effettua una radiografia che mostra l’intera arcata dentaria, le radici dei denti e le strutture ossee circostanti. Questo esame è indispensabile per diagnosticare eventuali carie, infezioni, fratture o anomalie nascoste.

Igiene orale: il dentista spiega al paziente come mantenere una corretta igiene orale, consigliando i prodotti e le tecniche più adatti. Inoltre, il dentista può effettuare una pulizia professionale dei denti, rimuovendo il tartaro e la placca batterica.

Piano di cura: il dentista illustra al paziente le eventuali terapie necessarie per risolvere i problemi rilevati, proponendo un preventivo dettagliato e trasparente.

Le linee guida specificano anche che la prima visita odontoiatrica dovrebbe avere una durata minima di 30 minuti, per garantire una valutazione accurata e approfondita. Inoltre, le linee guida suggeriscono che la prima visita odontoiatrica sia effettuata in diverse fasi della vita del paziente, a seconda delle sue esigenze e delle sue condizioni di salute. In particolare, le linee guida consigliano di effettuare la prima visita:

In assenza di problematiche rilevanti, al termine dell’eruzione di tutti i denti decidui (24-30 mesi).

In presenza di elementi dentali gravemente compromessi, di malocclusioni o di terapie implanto-protesiche o protesiche complesse.

In caso di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.

In caso di traumi dentali.

In caso di terapia chemio e/o radio.

In caso di prevenzione dei tumori maligni del cavo orale.

Per approfondire le linee guida sulla prima visita odontoiatrica è possibile consultare i documenti disponibili sul sito del Ministero della Salute.

L’indagine Altroconsumo

Altroconsumo ha sottoposto a una prima visita odontoiatrica 12 suoi soci in altrettante cliniche dentali sparse in tutta Italia. I risultati sono stati deludenti: solo 4 cliniche hanno rispettato il tempo minimo di 30 minuti, mentre le altre hanno dedicato al paziente tra i 10 e i 20 minuti. Inoltre, solo 5 cliniche hanno effettuato la radiografia panoramica, mentre le altre si sono limitate a una radiografia parziale o a nessuna radiografia. Infine, solo 3 cliniche hanno fornito un preventivo chiaro e dettagliato, mentre le altre hanno proposto cifre generiche o non hanno dato alcuna informazione sui costi.

Per evitare di cadere in trappole o di ricevere cure inadeguate, Altroconsumo consiglia ai consumatori di scegliere con cura il proprio dentista, affidandosi al passaparola o alle recensioni online. Inoltre, è importante confrontare più preventivi e chiedere sempre spiegazioni sulle terapie proposte.

La prima visita da Unica Clinica Dentale





Unica Clinica Dentale esegue prime visite della durata di 30-60 minuti in cui gli odontoiatri eseguono un Check up completo in cui vengono esaminati tutti gli aspetti del cavo orale. Durante la prima visita, se necessarie, vengono effettuate direttamente in sede le radiografie e fotografie intraorali mirate. Lo scopo è quello di valutare la presenza di eventuali patologie per comprendere come è possibile curarle. Per ogni Prima visita è disponibile anche un consulto con il Responsabile commerciale, addetto al fornire un preventivo di cure ed ogni delucidazione amministrativa ed organizzativa. Il tempo per prenotare un primo accesso si aggira intorno ai 3-7 giorni, per una visita d’urgenza l’imperativo è entro le 24 ore successive alla richiesta.

