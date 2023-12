Cordoglio del Comune per Federico Rolando

Nel giorno dei funerali, il Consiglio comunale ha ricordato con un minuto di silenzio Federico Rolando da due anni Capogruppo della Lega nella Circoscrizione Uno dove era stato candidato presidente per la coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative del 2021.

Come ha ricordato la presidente dell’assemblea di Palazzo civico Maria Grazia Grippo, Rolando nacque il 9 dicembre 1960 ed è stato un tassista noto per il suo impegno nelle battaglie sindacali della categoria - come quella a favore della difesa del servizio pubblico - e a lungo portavoce nazionale del sindacato Federtaxi Cisal.