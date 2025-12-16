Edisu, Ravinale: "Bene copertura borse al 100%, ma restano incertezze sui tempi"

La Giunta regionale del Piemonte ha confermato l’impegno a garantire la copertura al 100% degli studenti idonei in graduatoria Edisu, ma non ha ancora chiarito quando saranno effettivamente erogate le borse di studio. A sollevare la questione è la consigliera regionale di Avs Alice Ravinale che oggi ha presentato un question time sul tema a Palazzo Lascaris.

"La Giunta regionale ha confermato l’impegno a coprire il 100% degli idonei in graduatoria Edisu - commenta Ravinale - è una notizia importante e non scontata, e vigileremo nel corso della discussione del bilancio regionale nel prossimo mese di gennaio per far sì che i 4.069 studenti che oggi risultano idonei ma non beneficiari (su 20.153 domande totali) vedano pienamente garantito il loro diritto allo studio. A questi vanno aggiunti i 2250 studenti la cui valutazione è sospesa fino alle graduatorie di inizio 2026, tra cui anche i 329 studenti iscritti al semestre filtro di medicina".

"Resta però incertezza sui tempi di erogazione delle borse - prosegue - tema che già lo scorso anno era stato oggetto di una grande mobilitazione studentesca: alla domanda sulle risorse già nella disponibilità di Edisu e dunque sui tempi di liquidazione della prima rata, che avevamo già posto in Commissione, anche oggi la Giunta non ha sostanzialmente risposto, benchè la prima rata dovrebbe essere accreditata agli studenti beneficiari proprio nel mese di dicembre. Continueremo a sollecitare il pagamento di quanto dovuto in tempo rapidi, perché il ritardo nell’erogazione delle borse mette in grave difficoltà gli studenti, che nel frattempo hanno tutte le spese da sostenere, a partire dagli affitti".

"Continueremo a lavorare per fare in modo che la programmazione delle risorse da parte della Regioni migliori - conclude - in maniera tale da evitare che le graduatorie debbano essere ogni anno sanate in un secondo momento, lasciando così nell’incertezza migliaia di studenti che scelgono le università piemontesi per i loro percorsi di studio e di vita".