Da dolce "reale" a dolce invernale: ecco la Coppa Sabauda

Ormai il Natale è alle porte. È iniziata ufficialmente l'attesa del periodo più magico e suggestivo dell'anno e, che si sia credenti oppure no, questo lasso di tempo è sempre sinonimo, oltre che di ritualità più legate alla fede, anche di tradizioni, per così dire, "terrene"...profane, ma ugualmente ricche di significato e di emozione.

Tra queste, sicuramente, la gioia e l'allegria cui danno vita i pasti luculliani attorno a tavolate più o meno numerose. Dal nord al centro al sud festa significa, anzitutto, convivialità e, con questa, condivisione di comuni ricordi passati o "chiacchiere" su aneddoti del presente, con la chiara consapevolezza che la vera ricchezza è nelle piccole cose.

Dunque, gli interrogativi che più ci attanagliano in questi giorni sono: "Cosa preparo per la cena della vigilia? E per il pranzo di Natale? E per Santo Stefano?" e così via.

Se non avete idee per il dessert, ecco il suggerimento: la Coppa Sabauda.

Tipica delle valli piemontesi, Langhe e Monferrato in particolare, è un dolce al cucchiaio semplice ma d'effetto che ebbe origine, come gran parte delle ricette tipiche piemontesi, dalla Casa Savoia. Ne erano ghiotti, infatti, il Re Vittorio Emanuele II e Rosa Maria Chiara Teresa Aloisia Vercellana, meglio conosciuta come la Bela Rosin, la sua amante ufficiale ed in seguito moglie morganatica.

L'ingrediente principale della coppa sabauda è il "seirass" (che in dialetto significa siero), una ricotta canestrata e non salata tipica proprio delle valli piemontesi. Ad essa si aggiungono uova, panna montata, uvetta, scorza di limone, marsala, rum, cioccolato a scaglie e schegge di torrone.

Come qualsiasi ricetta, anche la coppa sabauda è oggetto di numerose varianti, frutto delle diverse zone in cui viene preparata ed anche dei gusti personali di chi la assembla. Ma qualunque sia la variazione sugli ingredienti base, vale assolutamente la pena preparare ed assaggiare la coppa sabauda per lasciarsi deliziare dal sapore che emana.