Venerdì iniziativa della Fiom Cgil a 13 anni dal referendum di Mirafiori

“Il referendum di Mirafiori: Fiom, la forza di una scelta”: è il titolo di un’iniziativa che si terrà venerdì 12 gennaio a Torino, nel salone “Pia Lai” della Cgil (ore 9.30 - 13.30), organizzata dalla Fiom Cgil di Torino.

Sono passati tredici anni dal referendum che il 13 gennaio 2011 spaccò i lavoratori di Mirafiori, fabbrica simbolo della Fiat, e aprì una lunga stagione di conflitti con l'azienda e tra i sindacati.

Il referendum interessò 5.130 lavoratori delle carrozzerie e i sì vinsero per poco - 54% contro il 46% - con il voto decisivo degli impiegati. Tra gli operai il sì prevalse per pochissimi voti. In cambio di quell'accordo, che riduceva le pause, modificava i turni e limitava il diritto di sciopero, Marchionne aveva promesso piena occupazione, salari più alti e tanti modelli: uno scenario che non si è realizzato.

Venerdì riprenderanno voce i protagonisti di quella stagione ma la giornata sarà anche l’occasione per parlare del futuro di Stellantis e dell’autoveicolo in Piemonte.

Il programma:

- proiezione video su referendum Mirafiori

- introduzione: Gianni Mannori - responsabile Fiom Mirafiori

- interventi:

Edi Lazzi - segretario generale Fiom Torino

Tito Gallo - delegato Presse

Pino Capozzi - delegato Impiegati

Fabio Di Gioia - delegato Enti Centrali

Nina Leone - delegata Carrozzeria

Giorgio Airaudo - segretario generale Cgil Piemonte

modera: Ettore Boffano - giornalista “Il fatto quotidiano”