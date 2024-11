A caccia di fondi Ue per il terzo settore e l'economia sociale torinese: nasce l'Hub progetti europei

Fare squadra per vincere in Europa. La metafora sportiva si sposa bene con Hub progetti europei per l'Economia sociale, la nuova iniziativa che vede gli enti locali (Comune, Città metropolitana e Camera di commercio) e gli atenei torinesi spendersi per le aziende del terzo settore che fanno business con attenzione agli effetti sul territorio in cui operano.