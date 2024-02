Il Bitcoin corre verso un nuovo ATH e si tira dietro la prevendita di Green Bitcoin

Il Bitcoin è stato vicino a raggiungere un nuovo massimo storico nella notte, ma un'improvvisa interruzione dei server di Coinbase ha frenato la corsa. Questo evento ha messo in evidenza un altro aspetto del mercato delle criptovalute: la prevendita di Green Bitcoin.

Mentre l'interesse per il Bitcoin cresce, l'attenzione si sta ora concentrando sulle implicazioni ambientali e sostenibili della sua estrazione e utilizzo. Scopriamo le implicazioni di questa nuova dinamica per il futuro del Bitcoin e per l'intero settore delle criptovalute.

Il Bitcoin ritraccia a causa di Coinbase

Il prezzo del Bitcoin ha raggiunto i 64.000 dollari ieri 28 febbraio, toccando il suo massimo dal 2021, ma ha rapidamente perso terreno a causa di un crollo di Coinbase. Per un'ora, liquidazioni per un valore di 100 milioni di dollari hanno colpito il mercato, portando il prezzo a toccare anche i 58.000 dollari. Tuttavia, il supporto di Coinbase ha risolto i problemi tecnici e il prezzo è tornato sopra i 60.000 dollari poco dopo. In questo momento è ampiamente sopra quota 62.000.

Il CEO di Bitwise Asset Management, Hunter Horsley, ha espresso ottimismo riguardo al futuro del Bitcoin, sottolineando l'importanza degli ETF su BTC per l'accessibilità al mercato. Ha previsto un'accelerazione dell'adozione del Bitcoin e una crescita significativa del mercato, senza specificare un tempo preciso per il raggiungimento del prezzo di 250.000 dollari.

Anche Bitwise ha rilasciato delle previsioni per il 2024, indicando che prevedono che il Bitcoin superi gli 80.000 dollari e stabilisca un nuovo massimo storico quest'anno. L'azienda stima che entro cinque anni gli ETF spot su Bitcoin possano catturare l'1% del mercato degli ETF statunitensi, pari a 72 miliardi di dollari di asset in gestione.

Nel frattempo, diverse personalità del settore finanziario hanno condiviso previsioni rialziste sul Bitcoin. Peter Brandt ha aumentato il suo target di prezzo a 200.000 dollari per il ciclo di mercato attuale, mentre Pantera Capital prevede un mercato toro "forte" nei prossimi 18-24 mesi. Altri come Tom Lee e Tim Draper hanno previsto prezzi fino a 150.000 e 250.000 dollari rispettivamente per quest'anno.

Inoltre, Cathie Wood di Ark Invest ha previsto che il Bitcoin potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dollari entro il 2030. Queste prospettive ottimistiche sono supportate dalla crescente adozione istituzionale e dall'aumento del volume degli ETF su Bitcoin, che indicano un interesse crescente degli investitori nel settore delle criptovalute.

La svolta green del Bitcoin

Green Bitcoin (GBTC) è una nuova criptovaluta ispirata al Bitcoin, ma con un'attenzione particolare all'ecosostenibilità. L'interesse verso questa alternativa eco-friendly al Bitcoin sta crescendo sia tra gli investitori sensibili all'ambiente che tra le istituzioni consapevoli della sostenibilità ambientale (ESG).

Rispetto al Bitcoin tradizionale, Green Bitcoin offre una soluzione più eco-sostenibile grazie al suo funzionamento sulla rete Ethereum, che utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake che richiede solo 34 Wh di energia per transazione, rispetto ai 1,173,000 Wh richiesti per transazione da Bitcoin. Questo si traduce in una riduzione del consumo energetico del 99,9975% per GBTC.

Una delle caratteristiche distintive del progetto è il suo gioco basato sulle previsione dei prezzi del BTC, che consente agli utenti di guadagnare ricompense in GBTC. La prevendita ha riscosso un notevole successo, superando di recente il traguardo del milione di dollari.

Green Bitcoin è basato sulla blockchain di Ethereum, che grazie alla sua programmabilità, consente di creare una vasta gamma di applicazioni, tra cui le previsione dei mercati. Questi mercati consentono agli utenti di scommettere sugli esiti di eventi futuri, offrendo un sistema di scommesse on-chain.

L'obiettivo di Green Bitcoin è capitalizzare su questa tendenza emergente, consentendo ai possessori di GBTC di "guadagnare in grande prevedendo le tendenze del Bitcoin". Anche se i dettagli esatti dei meccanismi di scommessa devono ancora essere annunciati, il sito web del progetto indica che saranno disponibili "diverse opzioni di previsione".

Inoltre, il whitepaper spiega che gli utenti possono scommettere se il prezzo del Bitcoin aumenterà o diminuirà il giorno successivo. Gli utenti bloccano i propri token GBTC per accedere al mercato e fare previsioni, e possono riscuotere le loro ricompense una volta terminato il periodo di blocco. Secondo il sito web, gli utenti possono guadagnare "ricompense esponenziali" dal blocco e fino al 100% di bonus dalla funzionalità di previsione.

Attualmente, il blocco di Green Bitcoin offre un APY del 66%, ma questo diminuirà man mano che sempre più token verranno bloccati. Chi desidera investire in questa nuova criptovaluta, può farlo acquistando i token sul sito ufficiale della prevendita al prezzo di soli 0,4982 dollari.

