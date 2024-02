Bitcoin supera i 47.000 dollari, mentre su Solana arriva la nuova meme coin SMOG

Nelle ultime 24 ore, il valore del Bitcoin ha registrato una crescita del 4%, passando da 44.500 dollari a oltre 46.000 dollari.

Al momento, la criptovaluta ha un valore di circa 47.600 dollari e secondo l’analisi di alcuni esperti, potrebbe continuare a salire fino ai 50.000 dollari, per poi superare gli 80.000 dollari nel mese di aprile, spinta dall’halving.

Il rally attuale è stato generato dagli ETF Spot Bitcoin, approvati dalla SEC nel mese di gennaio. Effettivamente, i trader si aspettavano una crescita immediata subito dopo il verdetto positivo della SEC.

Tuttavia, come previsto dagli analisti, l'aumento del valore del BTC ha avuto un impatto positivo anche sulle altcoin, ovvero le altre criptovalute, dando inizio ad una nuova fase rialzista del mercato.

Ethereum, la seconda criptovaluta per market cap, ha registrato un modesto aumento dello 0,46% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 2.512 dollari.

BNB, la criptovaluta nativa dell'exchange Binance, ha raggiunto i 324 dollari, mentre XRP di Ripple ha visto una crescita marginale dello 0,10%, portandosi a un valore di circa 0,52 dollari.

Solana è salita di circa il 4%, raggiungendo i 105 dollari. La piattaforma blockchain ad alte prestazioni sta attirando sempre più trader. Di recente, Solana ha visto il lancio di due meme coin basate sulla sua blockchain, ovvero BONK e WIF.

BONK ha un valore di 0,00001189 dollari, raggiunto dopo una crescita del 14% nelle ultime 24 ore, mentre WIF è cresciuta del 4,50% arrivando a un valore di 0,2317 dollari. Entrambi i token hanno giovato della fase rialzista del mercato e dell’influenza positiva che ha avuto su SOL.

La blockchain ha visto l’arrivo di un’altra meme coin interessante, chiamata SMOG. Vediamo quali sono le sue caratteristiche principali a cosa può offrire ai trader interessati.

SMOG

SMOG è una meme coin ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien, basata sulla blockchain di Solana, come gli altri due sopracitati token BONK e WIF.

Il progetto mira ad attirare gli investitori con un airdrop, definito sul sito ufficiale come il “più grande airdrop della storia”.

A differenza di altre meme coin, SMOG è stata lanciata sul mercato senza una presale. Subito dopo il lancio, SMOG ha avuto una crescita del 24%, arrivando a un valore di 0,06071 dollari.

I trader possono comprare e tenere SMOG nel proprio wallet, in modo da guadagnare punti airdrop e ottenere maggiori ricompense al lancio. Al momento però, i premi dell’airdrop non sono state ancora rivelati dal team di sviluppo della meme coin.

Tenendo i token nel wallet, i titolari della meme coin potranno aumentare le loro possibilità di ricevere ulteriori ricompense dedicate alla community.

Per comprare partecipare all’airdrop, i trader devono acquistare SMOG utilizzando SOL, USDT o BONK, caricati su un wallet compatibile con Solana, come ad esempio Phantom o Birdeye. Sul sito ufficiale è disponibile il link per recarsi su Birdeye per l’acquisto.

La tokenomics di SMOG prevede un’offerta totale di 1,4 miliardi di token. Di questi, il 50% è stato destinato al il marketing, il 35% all’airdrop e il 10% per i listing sugli exchange. Il restante 5% verrà usato per la liquidità al lancio.

Per quanto riguarda la roadmap, il team di SMOG ha diviso gli obiettivi del progetto in tre fasi diverse.

La prima fase ha visto la distribuzione dei token su Solana, la creazione del sito web e l’attivazione dei canali social del progetto.

La seconda fase vedrà il lancio del token e l’inizio dell’airdrop. SMOG prevede di portare alla sua community almeno 10.000 trader. Tra gli obiettivi troviamo anche l’aggiunta di una meccanica di burning dei token.

Nella terza fase verrà lanciato l’airdrop e ne verranno preparati altri, attirando sempre più trader alla community che secondo i piani, dovrebbe arrivare a 100.000 utenti.

