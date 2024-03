Le delizie del Cupin: il gusto autentico della Liguria

Le delizie del Cupin è un'azienda ligure a conduzione familiare che offre una gamma di prodotti alimentari biologici, sani e genuini di alta qualità. La sua mission è quella di portare sulle tavole il sapore autentico della tradizione contadina italiana.

Tutto fatto a mano con ingredienti di stagione

Ogni prodotto è realizzato artigianalmente con materie prime selezionate e di stagione. Le cotture lente e i metodi di lavorazione tradizionali garantiscono un sapore unico e genuino, proprio come i piatti della nonna.

Dalla Liguria alla tua tavola

L'azienda ha sede a Camporosso (IM), in Liguria, ma le sue radici affondano nella cultura e nella tradizione di un piccolo borgo dell'entroterra di Albenga: Costa Bacelega. Qui, tra uliveti secolari e paesaggi incontaminati, nasce la passione per la terra e i suoi frutti.

Marco Donato, l'anima dell'azienda

Al timone dell'azienda c'è Marco Donato, un giovane imprenditore tenace e appassionato che ha fatto della ricerca della qualità e del gusto la sua filosofia. Marco è sempre alla ricerca di prodotti buoni e genuini per creare delizie che conquistano il palato e risvegliano i ricordi della cucina di casa.

Solo materie prime selezionate

Il team di Le delizie del Cupin utilizza solo materie prime di altissima qualità, provenienti da coltivazioni biologiche e da produttori locali certificati. Niente conservanti, coloranti o additivi artificiali, solo ingredienti semplici e sani per un gusto autentico e inconfondibile.



Olive e Olio: il meglio della qualità artigianale

Le olive e l'olio extravergine d'oliva prodotti da Le delizie del Cupin sono un'eccellenza della produzione ligure. Le olive, di varietà Taggiasca, vengono coltivate con cura e attenzione in un territorio incontaminato, alle pendici delle Alpi Liguri. La raccolta avviene a mano, al giusto grado di maturazione, per garantire un prodotto di altissima qualità.

L'olio extravergine d'oliva viene estratto a freddo con metodi tradizionali, nel rispetto del frutto e delle sue proprietà organolettiche. Il risultato è un olio dal gusto unico e inconfondibile, fruttato e intenso, con un colore verde smeraldo brillante.

Le olive sono disponibili al naturale, in salamoia o condite con erbe aromatiche. Sono perfette per arricchire primi piatti, secondi piatti e insalate. L'olio extravergine d'oliva è ideale per condire a crudo pietanze di carne, pesce e verdure.

Le delizie del Cupin offre anche una linea di cosmetici a base di estratto di foglie d'oliva, per una bellezza naturale e autentica.

Un'ampia gamma di prodotti per tutti i gusti

Dalle confetture extra di frutta fresca ai sughi pronti, fino alla “pappa al pomodoro”, dalle conserve di verdure alle specialità tipiche liguri, Le delizie del Cupin offre un'ampia gamma di prodotti per soddisfare ogni palato.

La comodità dell'e-commerce

I prodotti sono comodamente acquistabili online sul sito ufficiale dell'azienda. Un e-commerce intuitivo e sicuro dove potrai trovare l'intera gamma di prodotti e ricevere i tuoi ordini direttamente a casa tua.

Le delizie del Cupin: un viaggio nel gusto della tradizione

Scegli Le delizie del Cupin e porta in tavola il sapore autentico della cucina tradizionale ligure. Un'esperienza di gusto unica che ti conquisterà dal primo assaggio.

Per ulteriori informazioni puoi chiamare al +39 345 211 8963, visitare il Sito o le pagine social Facebook e Instagram.