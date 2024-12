Alpignano, la Polizia locale sgombera due alloggi delle case popolari occupati da abusivi

Due alloggi di edilizia popolare sono stati sgomberati ad Alpignano grazie all'intervento degli agenti della Polizia Locale. Si trovano in via Pianezza: quattro persone sono state allontanate e denunciate.

Il secondo sgombero è stato portato a termine poche ore dopo, ma questa volta lo stabile interessato è il civico 44. In questo caso l'appartamento risultava esser occupato da novembre 2023. Chi si trovava all'interno delle case non ha opposto resistenza e ha consegnato le chiavi dell'abitazione alle Forze dell'Ordine.

" Il tema della casa è un problema che interessa sempre di più il nostro territorio e tutte le nostre Città. Il grande lavoro svolto in concerto con tutti gli attori per arrivare a uno sgombero senza contrasti è una grande vittoria del lavoro di squadra e delle professionalità messe in campo. Un grazie a tutti loro.

Torno sul tema della fragilità sociale che stiamo vivendo e di come il tema abitativo necessitino di un impegno urgente da parte di Governo e Regione per poter dare all'Agenzia e agli Enti locali gli strumenti per esser pronti e celeri per farne fronte", commenta il sindaco, Steven Giuseppe Palmieri.