Mirafiori, spiragli da Roma tra auto cinesi e cambi elettrificati. Ma i sindacati criticano: "Rischio chiusura tra sette anni"

Prima Melfi, ora Mirafiori. Nuovo vertice romano per fare luce sull'orizzonte italiano di Stellantis. Ma nessuna schiarita dall'incontro tra sindacati, Comune di Torino, Regione e il ministro dell'Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso. Innanzitutto per l'assenza (annunciata) del ceo Carlos Tavares, ma non solo. Per il Gruppo c'era Davide Mele responsabile Corporate Affairs per il gruppo Stellantis, mentre Gianmarco Giorda rappresentava Anfia. Proprio il titolare del dicastero ha sottolineato come ci sia la necessità che a Mirafiori si possano produrre almeno 200mila vetture all'anno.



Un incontro che - come contesto - trova il lavoro del governo italiano a livello UE per i combustibili green Euro 7, ma anche per introdurre, come negli Stati Uniti, dazi su auto elettriche extra europee. Sul tavolo, anche gli incentivi decisi dal Governo, anche se difficilmente questi possono avere un'efficacia squisitamente "italiana" nella loro destinazione d'uso (lo scorso anno oltre l’80% degli incentivi è finito su auto estere).

Cirio e Lo Russo: "A Torino continuiamo a produrre auto"

Prendendo la parola, il governatore Alberto Cirio ha ricordato la collaborazione con Stellantis, a partire dall’hub dell’economia circolare, ma ha espresso anche moltissime preoccupazioni rispetto alla produzione di auto a Torino: dalla situazione di Maserati ai volumi di Mirafiori. "Vorremmo che a Torino si continuassero a produrre auto", il messaggio, condiviso anche dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Quello avviato su Mirafiori, con il Comune di Torino, è un percorso che ci ha consentito di ottenere importanti risultati, come l’avvio dell’hub europeo del riciclo e del Battery Center, e la prossima settimana del centro per le trasmissioni, che valgono in tutto circa mille occupati, ora si tratta però di fare un passo in più", ha spiegato Cirio. "L’azienda sta lavorando per rendere la 500 elettrica più competitiva in modo da conquistare maggiori fette di mercato, nel frattempo però serve, e questo lo dicono insieme il mondo delle imprese e i sindacati, un nuovo veicolo da produrre a Mirafiori per arrivare a 200 mila auto all’anno. Lavoriamo in questa logica con un approccio costruttivo: chiediamo a Stellantis impegni su questo e siamo disponibili a collaborare, come abbiamo fatto per il polo del riciclo". "L’incontro di oggi – ha aggiunto Lo Russo – serve a ribadire che l’automotive non solo è parte integrante dell’identità di Torino ma un’occasione di ulteriore crescita. Sono poche le realtà nel mondo che, come Torino, hanno la capacità di costruire un'auto partendo dalla ideazione fino al collaudo e questo rappresenta un valore aggiunto. È però del tutto evidente che questi elementi debbano necessariamente essere accompagnati da un investimento".

I cinesi, pista aperta. E si parte coi cambi elettrificati

Da parte dell'azienda, Mele ha ribadito come Mirafiori rappresenti il cuore pulsante di Stellantis in Italia, mentre le parti hanno condiviso che l'obiettivo deve rimanere quello del milone di veicoli prodotti nel Paese. Entrando nel merito, Mele ha anche sottolineato come su Mirafiori Stellantis abbia allocato un brand di punta come la 500, che da quest’anno sarà prodotto esclusivamente in Italia. La 500 elettrica secondo Mele dovrebbe raggiungenre produzioni a tre cifre. E sono arrivate conferme anche per Maserati, con i modelli in rampa di lancio: Gran Turismo e successivamente con Gran Cabrio. Confermata, anche se in forte ritardo, anche la nuova versione della nuova Quattroporte.



Dalla prossima settimana, poi, Mirafiori inizierà a produrre cambi elettrificati che impiegheranno oltre 500 adetti. A queste attività si aggiungono l’hub per il riciclo e per le batterie. Mentre su Leapmotor Mele ha precisato che al di là delle notizie uscite sui giornali Stellantis, non ha ancora deciso nulla.

Fim: "I numeri attuali non possono bastare"