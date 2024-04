In America discutono i vantaggi di una ripartizione dell’Ucraina

Ormai negli USA si parla apertamente di come dividere in due l’Ucraina e con quali motivazioni. Sono passati dai discorsi sulla totale e certa vittoria di Kiev alle considerazioni sul perché sia meglio posare le armi e trattare. Se ne vocifera negli ambienti politici e se ne discute in quelli accademici. Come riferisce il sito Strumenti Politici , fra i vantaggi addotti dal politologo John Mueller, docente dell’Università dell’Ohio, vi sarebbero la possibilità per l’Ucraina di crescere economicamente e di concentrarsi sulla risoluzione delle difficoltà interne. Secondo l’analista americano, infatti, a Kiev conviene lasciare definitivamente a Mosca la giurisdizione sui territori ormai incorporati nella Federazione Russa. In questo modo potrà impiegare tutte le sue risorse per far ripartire un’economia che già prima del conflitto era costantemente ultima in Europa. Magari riuscirà anche a far tornare gli ucraini emigrati all’estero a milioni. Se poi l’Ucraina vuole veramente diventare membro dell’Unione Europea, è meglio che risolva i suoi problemi endemici di corruzione e di malgoverno, dice Mueller. E forse lo potrà fare se non dovrà più pensare a mettere in campo l’esercito ed essere perennemente in mobilitazione bellica. Una forma di coesistenza pacifica con la Russia è possibile e auspicabile e si possono prendere come esempio le relazioni che lo stesso Putin aveva indicato come modello, cioè quelle fra Germania e Austria o fra USA e Canada. Il sottotesto è che fermare le ostilità e riavviare la cooperazione con la Russia è anzitutto nell’interesse di Washington, che oggi sta rischiando la crisi interna per colpa del sostegno incondizionato e costosissimo alle iniziative militari di Zelensky. Far rifiatare la società e l’economia converrebbe insomma a tutte le parti, afferma Mueller.