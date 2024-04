Incidente allo svincolo Bauducchi: sei persone ferite, traffico in tilt sulla tangenziale

Brutto incidente nella prima mattina di oggi, venerdì 19 aprile, sulla tangenziale sud, all'altezza dello svincolo Bauducchi di Moncalieri.

Sei le persone ferite

Due i mezzi coinvolti, con sei persone ferite: cinque per fortuna in codice verde, solo una in giallo, tutte condotte all'ospedale Santa Croce.

Code e rallentamenti

Inevitabili i disagi per la circolazione, con lunghe code e rallentamenti.