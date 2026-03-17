Moncalieri, adesso è ufficiale: il centrodestra unito sceglie Maurizio Fontana candidato sindaco

Il tavolo provinciale del centrodestra ha raggiunto l’intesa sul candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Moncalieri. Il nostro giornale online lo aveva anticipato già sabato mattina: sarà Maurizio Fontana, figura conosciuta e radicata sul territorio, che guiderà il progetto politico con cui il centrodestra si presenta agli elettori.

Il centrodestra compatto al voto

La coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC e Noi Moderati sosterrà il noto imprenditore. La decisione è maturata al termine di un confronto serio e costruttivo tra le forze politiche della coalizione e i rappresentanti locali dei partiti, con l’obiettivo condiviso di costruire un progetto forte, credibile e all’altezza delle attese della città.

Un ringraziamento va in particolare a Cristiano Monticone ed Emanuele Comba per Fratelli d’Italia, a Pier Alessandro Bellagamba e Mario Sacino per Forza Italia, all’onorevole Alessandro Benvenuto per la Lega, nonché ai rappresentanti locali di UDC e Noi Moderati, per il lavoro svolto e per il contributo offerto nel percorso di confronto che ha portato alla definizione della candidatura.

Il centrodestra si presenta compatto e determinato con l’obiettivo di offrire alla città una proposta amministrativa solida e concreta, capace di interpretare al meglio le esigenze di Moncalieri e di aprire una nuova fase politica e amministrativa.

Obiettivo nuova stagione di sviluppo

Nei prossimi giorni la coalizione presenterà nel dettaglio il programma che accompagnerà Fontana nella sfida amministrativa, con l’obiettivo di costruire una nuova stagione di sviluppo, attenzione ai cittadini e valorizzazione delle potenzialità della città.

"Il centrodestra si prepara dunque ad affrontare con entusiasmo e spirito unitario la campagna elettorale, con la volontà di offrire a Moncalieri una prospettiva di rinnovamento e buon governo", sottolineano Fabrizio Bertot (segretario provinciale di Fdi), Elena Maccanti (segretario provinciale della Lega), Roberto Rosso (segretario provinciale di Forza Italia), Paolo Greco Lucchina (segretario provinciale Udc) e Antonio Punzurudu (segretario provinciale di Noi Moderati).