Mirafiori (e non solo), Stellantis fa breccia nel cuore del Governo. Urso: "Clima cambiato, vediamo la luce in fondo al tunnel"

"E' cambiato il clima, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel". Sono queste le parole con cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commenta i recenti progetti annunciati da Stellantis per Mirafiori, ma anche per gli altri stabilimenti italiani.



La 500 ibrida che andrà ad affiancare quella elettrica nello storico stabilimento torinese, ma anche una Jeep per Melfi e nuove prospettive per Pomigliano e Cassino. Insomma: qualcosa si muove e ad applaudire è anche l'esponente del governo Meloni, che non aveva lesinato in passato (anche recente) stoccate al Gruppo automobilistico e al suo ceo, Carlos Tavares.



''Si vedono finalmente i frutti del lavoro congiunto che abbiamo fatto con i sindacati con le associazioni di imprese, con le regioni, in questo tavolo con Stellantis perché finalmente si delinea un futuro significativo. Abbiamo invertito la rotta e l'Italia può finalmente sperare di avere una produzione automobilistica in Italia che sia riconosciuta. Le prospettive sono positive sia per Pomigliano che per Cassino e certamente anche di più per Mirafiori e per Melfi con i nuovi modelli che sono stati individuati e presentati. vediamo la luce in fondo al tunnel e credo che Italia possa con orgoglio riaffermare il suo ruolo di produttore anche nel settore auto. E' cambiato il clima abbiamo fatto bene a fare il pressing sull'azienda. Ora io credo che il tavolo possa concludersi con la solennità di Palazzo Chigi e con tutti i ministri coinvolti''.