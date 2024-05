Boman sostiene il nuovo progetto della scuola dell'infanzia di Pancalieri

La Scuola dell’Infanzia di Pancalieri ha nuovi e grandi progetti: con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 sarà statalizzata e potrà proseguire in una tradizione che ha avuto inizio nel 1875.

E’ il 2022 quando, nella cittadina della provincia di Torino, i costi crescenti e un calo dell’indice di natalità (presente in Italia da diversi anni), associati ad una chiara volontà di proseguire nel rendere la scuola disponibile a tutte le famiglie di Pancalieri senza intervenire con rialzi delle rette, rendono complesse le prospettive della Scuola dell’Infanzia. Ed è esattamente nell’ottobre di quell’anno che inizia un percorso lungo quasi 24 mesi, che ha registrato un esito positivo grazie al lavoro costante dei volontari, all’impegno fattivo della pubblica amministrazione - a cui il sindaco – Luca Pochettino – non ha mai fatto mancare il proprio appoggio, ma anche grazie alla comunione d’intenti dell’intera collettività.

La scuola è infatti riuscita a garantire i servizi nei due anni necessari al completamento dell’intero iter burocratico che ha portato al definitivo passaggio da paritaria a statalizzata grazie anche al supporto della Regione Piemonte e del Consigliere Davide Nicco.

Due anni nei quali è però stato anche necessario il sostegno dell’intera comunità rappresentata da istituti di credito come la Fondazione BTM – banca Territori Monviso, da realtà imprenditoriali come Boman ma anche MCF Safety Belts, RC Plast, Somefer, dalla famiglia Chiavazza dell’omonimo Molino, dal dottor Sangalli e da Michele Ferrero e Costanza “Albina” Ferrero Chiattone, dai genitori della Scuola Primaria di Pancalieri, dalla Pro Loco e gli Alpini di Pancalieri e tutta la cittadinanza, uniti per un unico obiettivo: permettere all’asilo di proseguire un cammino che ha segnato la storia della città.