Circoscrizione 5, una panchina rossa contro la violenza sulle donne ai giardini Cafasso

Protagonista e promotrice di questa iniziativa è la consigliera Caterina Mastroeni che, con tenacia, visione e profondo impegno, ha voluto fortemente questa iniziativa, trasformando un’idea in un messaggio tangibile per il suo quartiere. La sua determinazione ha coinvolto i ragazzi dell'istituto liceo artistico Passoni, che hanno realizzato l’opera con grande sensibilità e talento.

La panchina, con la frase incisiva “Guardami. Sono la sofferenza di molte donne”, non è solo un simbolo, ma una voce che Caterina Mastroeni vuole rendere impossibile da ignorare. Un invito a guardare, a riconoscere e a combattere la violenza di genere, che troppo spesso resta invisibile. “Questa panchina è il risultato di un impegno condiviso, ma soprattutto è un grido che non può essere ignorato. Ogni donna che soffre merita di essere vista, ascoltata e protetta. Non possiamo restare indifferenti”, dichiara Mastroeni.