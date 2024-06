Distretto Urbano del Commercio di Chieri, con il "Bando Imprese" quasi 200 mila euro a disposizione

Il Comune di Chieri mette a disposizione 190mila euro di contributi a fondo perduto a favore delle micro e piccole imprese, esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (comprese le farmacie e gli artigiani) aventi sede operativa nel Distretto Urbano del Commercio di Chieri.

Il “bando imprese” rientra nel più ampio progetto «Il commercio a Chieri...una città da scoprire» finanziato dalla Regione Piemonte con 286.300 euro (cui si aggiungono i 79mila euro stanziati dal Comune di Chieri).

Le domande devono essere presentate entro il 15 luglio 2024 (gli interventi finanziati devono essere realizzati entro il 31 gennaio 2025). Le imprese possono fare richiesta in forma singola o aggregata. Mercoledì 12 giugno, alle ore 20.45, presso la sala Leo Chiosso è prevista una serata di presentazione del bando, che sarà illustrato dai tecnici del Comune di Chieri e dall’Ascom. Saranno poi attivati Sportelli di supporto per la presentazione delle domande (giovedì 20 giugno, 27 giugno, 4 luglio, 11 luglio presso il Municipio – Sportello Unico- Sportello SUAP dalle ore 14.15 alle ore 17.30).

Obiettivo del bando, spiegano il Sindaco di Chieri e l’assessora alle Attività produttive, commercio, sviluppo e promozione del territorio, è quello di promuovere e coordinare gli interventi volti al miglioramento delle esteriorità delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehors, arredi esterni, etc.) in un’ottica di riqualificazione e rigenerazione urbana del Distretto Urbano del Commercio). Gli interventi finanziabili possono riguardare anche l’installazione o ammodernamento d’impianti volti a ottimizzare il contenimento energetico e la sicurezza (illuminazione vetrine, insegne luminose, videosorveglianza), l'implementazione digitale delle singole imprese (ad esempio hardware per e-commerce o sistemi di marketing loyalty, web app, nuove piattaforme di pagamento), ausili e soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche e per l’accessibilità.

La dotazione finanziaria è ripartita su tre linee: Linea All (tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando); Linea New (le imprese che a partire dal 27 luglio del 2023 hanno aperto una nuova attività o una nuova unità locale all’interno del DUC: in questo caso è finanziabile anche l’acquisto di macchinari, attrezzature o apparecchi); Linea Mercati (le imprese titolari di posteggio fisso nei mercati cittadini).

Le richieste di contributo devono pervenire esclusivamente attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito www.comune.chieri.to.it, dove si possono trovare tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande, le spese ammissibili e quelle non ammissibili.

I Distretti del Commercio, previsti Legge Regionale 13/2020, sono uno strumento innovativo per supportare il rilancio e la valorizzazione del commercio locale, attraverso una stretta collaborazione tra i Comuni, le imprese e le associazioni di categoria.

Nel novembre 2021 il Comune di Chieri, in partenariato con Ascom Confcommercio Torino e Provincia, ha istituito il proprio Distretto Urbano del Commercio siglando un Protocollo d'Intesa con altri 13 partner.

Nel dicembre del 2023 il Distretto Urbano del Commercio di Chieri ha ottenuto 286.300 euro di finanziamento regionale (settimo posto in graduatoria su 35 progetti ammessi).

Il Distretto Urbano del Commercio di Chieri ha come obiettivo quello di supportare e valorizzare le imprese del territorio (somministrazione, commercio di prossimità e mercati) migliorandone la competitività e rigenerando il tessuto urbano.