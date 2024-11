Meteo: ultimi giorni di clima autunnale, poi arriva l'onda fredda dell'inverno

Ancora qualche giorno di autunno, poi una massa di aria fredda in arrivo dal nord Atlantico movimenterà il tempo durante la settimana con un anticipo di inverno. Neve sulle Alpi, ma poche precipitazioni sulle pianure. Freddo intenso da giovedì.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 18 novembre.

Bel tempo e sole con velature nelle zone alpine. In pianura nebbie che si dissolveranno durante la giornata. Le temperature saranno ancora sopra la media del periodo in montagna, mentre in pianura complice anche la nebbia saranno ancora fresche. Le massime saranno comprese tra 13 e 14 °C. Venti assenti o deboli orientali.

Domani martedì 19 novembre.

Sereno o poco nuvoloso sulle pianure escluso zone ove saranno ancora presenti nebbie mattutine. Nuvolosità anche compatta sulle zone alpine nordoccidentali con precipitazioni anche forti sulle Valle d'Aosta . La quota neve inizialmente sarà oltre i 1700/1800 m in drastico calo fino ai fondovalle nella notte seguente. Temperature minime tra 4 e 7 °C su pianure. Massime ancora stazionarie sui valori di oggi.

Venti forti di Foehn sulle Alpi a partire dal pomeriggio, con raffiche che potranno superare i 90 km/h. Venti ancora assenti o deboli variabili su pianure.

Mercoledì 20 novembre.

Giornata interlocutoria, con nuvolosità variabile al mattino e tempo più sereno al pomeriggio. Temperature in leggero calo nelle minime e in leggero aumento nelle massime. Tuttavia dalla sera ingresso di aria più fredda da nord, con iniziale abbassamento delle temperature a partire dalle Alpi. Venti ancora da moderati a forti di Foehn sulle Alpi, con raffiche che raggiungeranno anche la pianurae la città dal pomeriggio. Attenuazione dalla sera.

Da giovedì 21 novembre.

Il nuovo impulso di aria fredda porterà precipitazioni nevose diffuse e abbondanti su Alpi, e piogge sulle pianure settentrionali, dove le temperature potrebbero permettere anche la presenza di neve, in particolare sul torinese. Esaurimento dei fenomeni dalla sera, a seguire forte raffreddamento con temperature minime che potranno scendere anche sotto i -5 °C. Ancora forti venti occidentali sulle vette alpine, in attenuazione dalla notte di venerdì. Freddo che dovrebbe persistere almeno fino a sabato, per poi lasciare spazio a temperature più miti a partire da domenica.