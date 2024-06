Torino "città dei 15 minuti"? Solo in centro e San Salvario scuole, ospedali e cinema sono a un quarto d'ora a piedi

Torino è una "città dei 15 minuti", dove i servizi essenziali come scuola, ospedali e svaghi possono essere raggiunti dai residenti in un quarto d'ora? No, o almeno non in tutte le zone. Se infatti il centro e la Crocetta - così come quartieri come San Salvario e Lingotto - sono promossi, a scontare il gap maggiore è Torino nord.