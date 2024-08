Regione, domani prima Giunta itinerante a Limone Piemonte per fare il punto sull’avanzamento dei lavori sul Tenda Bis

Il presidente Cirio lo aveva annunciato nei giorni scorsi, durante la seduta di insediamento del Consiglio regionale alle Officine Grandi Riparazioni di Torino : “Abbiamo deciso di fare la prima giunta itinerante di questa legislatura a Limone - aveva spiegato il governatore - come segno di attenzione verso le istanze di quella comunità e dei tanti cittadini e aziende che da anni vivono una situazione difficile a causa del protrarsi dei lavori per il nuovo tunnel di Tenda”.

L’appuntamento è ora arrivato, in programma per domani, lunedì 5 agosto, presso la sede del Comune in via Roma 35, con inizio alle ore 10 e conclusione con un punto stampa programmato per le ore 16.30 nel piazzale del cantiere del Tunnel del Tenda, presente anche il Comitato di monitoraggio dei lavori.

Nelle intenzioni della Giunta regionale e negli auspici degli amministratori locali l'occasione dovrà servire a fare il punto sull'avanzamento di un'opera che la valle e l’intero Cuneese attendono da anni.

Sullo stato dei lavori, come riportava nei giorni scorsi, il sito di Anas in merito all'avanzamento del cantiere, il rivestimento interno alla galleria è al 98%. Praticamente completato. Gli impianti, però, sono fermi al 6, così come la loro produzione è al 29%. Anche a voler correre, non sono disponibili.

Il ponte, per la fase di assemblaggio, è al 45%. E, soprattutto, è solo al 30 lo scavo della deviazione degli imbocchi. Insomma, difficile pensare che, come aveva detto il minsitro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Fossano lo scorso mese di maggio, si possa riaprire la galleria prima dell'inverno.

Nasce, probabilmente, da questa consapevolezza e dalla conseguente paura di un nuovo inverno senza tunnel la scelta di iniziare da Limone Piemonte.