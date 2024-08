Morte Esmeralda davanti al San Giovanni Bosco: indagata la madre 21enne

È indagata con l’accusa di cooperazione colposa in omicidio stradale e di abbandono di minore la mamma della piccola Esmeralda, di soli due anni, morta dopo essere stata investita davanti all’ospedale Giovanni Bosco lunedì scorso.

Secondo la polizia municipale, coordinata dal pubblico ministero Davide Pretti, la bambina sarebbe stata lasciata sola al momento dell'incidente dalla madre, una donna rom di 21 anni.

La giovane avrebbe negato di aver lasciato la bambina sola e di essere stata a bordo del camper di famiglia. A fare chiarezza saranno le immagini di video sorveglianza.

Madre e figlia erano al Giovanni Bosco per andare a trovare lo zio ricoverato in ospedale, quando la piccola è stata investita dalla macchina di una oss di 56 anni, ora indagata per omicidio stradale.

In seguito all'incidente, l'Asl To 3 ha deciso di avviare un piano sicurezza davanti ai nosocomi per impedire l'abusivismo che può mettere a rischio soprattutto la vita dei più piccoli.