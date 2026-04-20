Femmina di capriolo salvata da un cortile nel centro abitato di Pino Torinese

Una femmina di capriolo è stata recuperata nel pomeriggio di sabato 18 aprile nel cortile di una casa nel centro abitato di Pino Torinese, dove si era probabilmente introdotta in un momento in cui il cancello del cortile stesso era aperto.

La segnalazione di una cittadina al CANC, il Centro Animali Non Convenzionali della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino, ha avuto come conseguenza l’intervento sul posto di una tecnica faunistica del CANC e di due agenti del Nucleo Faunistico della Polizia locale della Città metropolitana. La tecnica faunistica del CANC ha appurato che l’animale, pur spaventato dalla presenza degli umani, era in buono stato di salute. Una volta catturata dal personale intervenuto sul posto con l’ausilio delle reti utilizzate in questi casi, la femmina di capriolo è stata introdotta in un’apposita cassetta per il trasporto e successivamente liberata nell’ambiente naturale nel territorio del Comune di Pino Torinese.