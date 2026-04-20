Beinasco, passata la grande paura: spento definitivamente il rogo nell'area industriale

La grande paura adesso è passata. Nella notte le squadre dei Vigili del Fuoco hanno spento gli ultimi focolai dell'incendio che ieri, domenica 19 aprile, aveva interessato l'area industriale di via Monginevro a Beinasco.

Lo stabilimento sotto sequestro

Il rogo ora è completamente estinto e nella mattinata le autorità giudiziarie hanno effettuato ulteriori rilievi per accertare cause ed eventuali responsabilità, e hanno posto lo stabilimento sotto sequestro. "I rilevamenti dell'Arpa sulla qualità dell'aria proseguono e confermano il netto miglioramento della situazione, con valori al di sotto delle soglie di allarme", ha annunciato il sindaco Daniel Cannati.

Domani riapre la scuola Aleramo

Già nella serata di domenica erano rientrate nelle loro abitazioni le persone sfollate, mentre la scuola Aleramo (dopo la chiusura precauzionale disposta domenica) domani sarà regolarmente aperta. A scopo precauzionale Arpa raccomanda di non consumare ortaggi coltivati nel raggio di 400m dal luogo dell’incendio.

"La bassa pressione potrebbe portare ancora qualche cattivo odore in serata, ma la situazione è ormai in via di risoluzione", ha aggiunto il primo cittadino, che poi ha voluto ringraziare a nome di tutta la città Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Croce Rossa, Protezione Civile e tutti coloro che si sono mobilitati durante l'emergenza. Ora Beinasco può ripartire.