Settimo Torinese diventa la casa delle "Farfalle" junior in vista dei Mondiali

Settimo sarà la casa delle piccole “Farfalle” della ginnastica ritmica per tutto il prossimo anno.

Grazie a un accordo fra la Federazione Ginnastica d'Italia, la società Eurogymnica Torino e il Comune di Settimo Torinese, le giovanissime atlete della nazionale juniores vivranno e si alleneranno a Settimo in preparazione dei campionati d‘Europa di categoria, in programma dal 4 all'8 giugno 2025 a Tallin, in Estonia e per i Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria, dal 18 al 22 giugno 2025.

Ed è proprio nella giornata di oggi che la Federazione Ginnastica d’Italia, Eurogymnica Torino e il Comune piemontese, hanno accolto le ginnaste con le loro famiglie, mostrando gli alloggi, il Pala200, gli spazi della Biblioteca Archimede e quanto ha da offrire la Città in termini di servizi. Infatti, le ginnaste, oltre ad allenarsi, frequenteranno ogni giorno le lezioni scolastiche, necessitando di spazi dedicati messi a disposizione dal Comune e da Fondazione ECM, e di una connessione alla rete, nella sala nell'edificio della Biblioteca Archimede. Inoltre, l'amministrazione provvederà ai loro spostamenti giornalieri dall'alloggio al palazzetto.

Le otto ginnaste, selezionate nelle scorse settimane e accolte questo pomeriggio nel Centro Tecnico, sono Flavia Cassano (Iris Giovinazzo), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica Torino), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Sophia Maria Militello (Gymnasium Gravina), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte), Anna Russo (Eurogymnica Torino), Elisabetta Valdifiori (Euganea 5 cerchi). La squadra sarà seguita ogni giorno dall’allenatrice Tiziana Colognese, da Elisa Vaccaro e della preparatrice Giorgia Pittoni, staff tecnico interamente torinese, da molti anni anche alla guida della squadra di Seria A di Eurogymnica Torino.

Il progetto delle giovani Farfalle sarà inoltre coordinato e supervisionato dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, intervenuta in videocollegamento per salutare e dare il benvenuto alle otto ginnaste che da oggi iniziano il proprio percorso con grande emozione. “Una grande gioia vedere le ginnaste in prima fila, nuove atlete che si affacciano sulla scena internazionale della ginnastica ritmica. Il mio saluto e benvenuto a loro, ma anche a Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro: il lavoro che hanno portato avanti in questi anni è lodevole, grande lavoro di squadra e di alto livello tecnico che, unitamente al supporto della società, denotano attenzione al dettaglio. Ci sono presupposti importanti per proseguire con questo progetto. Nella memoria di queste ragazze, rimarrà la sorellanza, un percorso tecnico importante e di crescita lontane da casa. Sarete il futuro del nostro movimento, siete la Squadra Nazionale Junior: vestite la maglia azzurra con orgoglio e rispetto.”

Grande partecipazione anche della Città di Settimo. «La presenza della Federazione e delle giovani atlete sarà l'occasione per avvicinare i settimesi alla disciplina, anche grazie a iniziative che potranno vedere la collaborazione delle scuole – interviene la sindaca Elena Piastra –. Per la nostra Città, un'opportunità importante che consolida la nostra vocazione sportiva. Alle atlete va il mio più sincero augurio di una buona permanenza, nella speranza di gioire insieme per le future vittorie».

Il progetto porterà in Città un'eccellenza sportiva nazionale, considerato che le ragazze avvieranno proprio in questa occasione la preparazione per i campionati d‘Europa di categoria e per i Campionati del Mondo di Sofia, nell’estate del 2025, ma che segna inoltre l’inizio di un quadriennio olimpico e della lunga fase preparatoria che dovrebbe portare alla selezione della rappresentativa olimpica di Los Angeles 2028.

«La collaborazione con la Federazione ed Eurogymnica Torino è iniziata all'inizio di quest'anno, quando siamo stati contattati dai dirigenti del club torinese – spiega il vicesindaco Giancarlo Brino –. Ci hanno fatto presente le loro necessità e abbiamo collaborato per dare vita a un progetto che consolida la vocazione sportiva del nostro territorio. Un lavoro avviato dal precedente assessore allo sport Daniele Volpatto, che ringrazio per quanto ha fatto nella fase di avvio del progetto».

Ad accogliere le ginnaste e le loro famiglie sono state appunto le maggiori cariche cittadine, la Sindaca Elena Piastra e il vicesindaco Giancarlo Brino, insieme al vice presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Valter Peroni e la team manager, la prof. Paola Porfiri.

Un caloroso benvenuto è poi arrivato ovviamente dall’Eurogymnica Torino, guidata dal presidente Luca Nurchi e dal direttore sportivo Marco Napoli, che hanno fin da subito accettato e abbracciato il progetto con grande entusiasmo e partecipazione, mettendo a disposizione le proprie migliori risorse.

“Le ginnaste, oltre a ricevere un’eccellente preparazione sportiva, saranno circondate da un team di professionisti che le sosterranno in ogni passo del loro percorso, rispettando e valorizzando ogni aspetto della loro formazione. Siamo onorati di poter contribuire alla loro crescita, sostenendo i loro sforzi, e ci impegniamo, così come avviene da sempre nelle nostre palestre, a creare un clima sereno e familiare, dove potranno sentirsi a casa e rendere al meglio delle loro possibilità.” ha ribadito il presidente di Eurogymnica Torino, in dialogo con le famiglie e le ginnaste.

Questo pomeriggio, inoltre, anche il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, il Cav. Gherardo Tecchi, ha voluto far giungere il proprio saluto e benvenuto al nuovo giovane team di lavoro.

“Mi auguro che gli ultimi successi delle nostre Azzurre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 possano, per voi, rappresentare non soltanto un obiettivo sportivo, ma soprattutto il giusto sprone per rendere sempre più grandi i vostri sogni, con dedizione e impegno. Il ringraziamento va alla società Eurogymnica Torino e al Comune di Settimo Torinese, che da quest’anno ospitano il progetto del nostro fiorente vivaio, unendo le forze con la Federazione Ginnastica d’Italia per un lavoro congiunto e, auspichiamo, più soddisfacente possibile, dal punto di vista sportivo e umano.”