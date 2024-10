Volley A1/F: “Vogliamo giocare una pallavolo che piace”

Milano aveva segnato la fine della stagione strepitosa dello scorso anno: sesto posto, play-off e qualificazione in Coppa Italia. E domani segnerà il ritorno l’inizio di un nuovo capitolo, con il sogno di conquistare un posto in Europa. La partenza è alle 16,30, a Villafranca Piemonte, con un Pala Bus Company già sold out da tempo. Ma senza la presenza nelle fila del Numia Vero Volley di Paola Egonu, che dovrà subire un intervento per un’infezione alle fosse nasali.

“Per domenica non abbiamo aspettative, sono loro, in questo caso che devono averle, perché sono vicecampionesse d’Europa” commenta coach Michele Marchiaro, ancora alla guida della Wash4green Pinerolo. Una squadra in costruzione: “Come le altre siamo in una fase di lavori in corso, anche perché con la nostra palleggiatrice ci siamo allenati solo da due settimane”. ‘Charlie’ Cambi infatti è stata impegnata con la nazionale, con cui ha conquistato l’oro olimpico, e poi ha dovuto fronteggiare un piccolo infortunio. “È presto definire che squadra saremo, perché non penso di conoscerla ancora così bene e dobbiamo vedere cosa succede nelle partire vere. Sicuramente abbiamo in mente un gioco aggressivo, perché è quello che parte dalla palleggiatrice”. La stagione da record dello scorso anno, tre convocazioni in nazionale, l’oro di Cambi e un’importante campagna di rafforzamento non mettono una maggiore pressione sulla squadra, rispetto agli scorsi anni? “Le pressioni sono altre, sono quelle per chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese, noi giochiamo a pallavolo – risponde Marchiaro –. Più che altro c’è gente che crede in noi, dai tifosi agli sponsor, e sentiamo lo stimolo e responsabilità di far divertire le persone e giocare una pallavolo che piace”.