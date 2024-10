Chez Paint it Black: la casa editrice si trasforma in ristorante per unire arte e gusto nella Art Week torinese

In occasione di Artissima 2024, Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea, Paint It Black, dal 24 ottobre al 3 novembre, trasformerà il suo spazio in un’esperienza gastronomica unica nel suo genere: circondati da opere d’arte e scaffali pieni di libri, saranno servite ricette ideate da artisti e preparate in collaborazione con lo chef Marco Sforza. Tutte le opere a parete e gli oggetti della tavola dai piatti, ai tovaglioli saranno creati dalle menti e dalle mani di alcuni tra i più interessanti artisti italiani ed internazionali.

Chez Paint it Black diventa per due settimane ristorante temporaneo nel quale ogni elemento è il frutto di collaborazioni con artisti: ciò che si mangia, ciò che si vede, ciò che si ascolta, ciò che si vive.

Con il suo spazio, le sue persone e la sua filosofia, Chez Paint It Black instaura un dialogo stretto con gli artisti per la produzione di un happening collettivo aperto ai suoi ospiti. Un progetto artistico che rivela come il cibo, la sua preparazione e il suo consumo possano diventare una metafora dell'interazione sociale. Un gioco di discipline diverse che mette al centro le relazioni umane, fornendo anche spunti di riflessione sul presente. Dei lunch e dinner trasformati in esperienze artistiche e personali.

Un ristorante d’artista multiforme, dove rispecchiarsi nel cosmo immaginato per gli ospiti da menti e mani visionarie.

Chez Paint it Black avrà 26 posti a sedere, il menù sarà in continua evoluzione offrendo ogni due giorni nuovi percorsi gustativi e concettuali.

L’esperienza sarà arricchita da una selezione musicale curata ogni giorno da Michele Ferrari un artista visivo e musicista che co-dirige dal 2020 Villa Lontana Records, e da un public program, che propone live performance, sessioni di lettura, interventi musicali, presentazione di libri e incontri con gli artisti.

Durante Artissima, Paint It Black, sarà una wunderkammer del gusto - un piccolo posto dove celebrare il quotidiano rituale della convivialità.

"Chez Paint It Black vuole essere un luogo dove la creatività è protagonista e il cibo il fulcro, immersi in un'atmosfera che coniuga arte e gusto, offrendo un'esperienza multisensoriale e sfaccettata, caratterizzata da una qualità precisa e distintiva in ogni dettaglio. Il cibo, infatti, ci unisce, influenzando il modo in cui ci relazioniamo, condividiamo idee, discutiamo, ci divertiamo e creiamo legami: in un mondo frammentato e diviso la parte conviviale della vita diventa cruciale e benvenuta.” Pieter Vermeersch.